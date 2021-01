美國國務院取消出訪計劃 美駐聯合國大使取消訪台

【KTSF】

美國國務院取消所有出訪計畫,原本預定13日訪問台灣的美國駐聯合國大使Kelly Craft也被取消,美國官員也強調,臨時取消訪台無關美中台關係。

國務院發言人Morgan Ortagus 12日聲明表示,目前國務院致力確保未來8天要完成平穩有序的交接,決定取消本周所有官員出訪計畫。

美國駐聯合國大使Kelly Craft預定13訪問台灣,討論如何促進台灣在國際組織的參與,但現在也確定無法成行。

如果按照計畫,Craft將會是自1971年台灣退出聯合國後,首度有在任的美國駐聯合國大使訪問台灣,但人算不如天算。

台灣媒體報導,美方官員強調,取消訪台無關台美中關係,其實這已經是特朗普政府官員最近來第二次被迫取消訪台計劃。

對於Craft取消台灣行,台灣總統府方面表示,尊重美國國務院取消包括國務卿等所有官員出訪計畫的決定,對於Craft因而無法如期訪台也感到惋惜,但仍歡迎她未來能有適當時機來訪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。