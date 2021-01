【有線新聞】

聯邦眾議院周三開始辯論彈劾特朗普總統。

根據民主黨遞交的議程,眾議院會全院討論是否以「煽動叛亂」條款彈劾特朗普,亦是特朗普第二次遭彈劾。

在民主黨控制眾議院及有共和黨人表明倒戈下,相信眾議院通過彈劾特朗普沒大難度,但何時呈交參議院展開彈劾聆訊,暫時未有定案。

即使彈劾聆訊在特朗普卸任後才展開,在現時的彈劾條文下,一旦參議院通過彈劾,可阻止特朗普未來再參選總統。

