芝加哥槍擊案連槍手在內4死 中國留學生遇害

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東岸芝加哥在日前發生隨機槍擊案，造成包括槍手在內一共4人死亡，還有4人受重傷。

死者中有一個在芝加哥大學修讀博士學位的中國留學生，警方周一公佈他是30歲姓名譯音范一然，當時他在一個停車場坐在自己的汽車內，芝加哥大學對范一然遇害表示難過。

警方將這宗案件列為隨機槍擊案，槍手是32歲的非洲裔男子Jason Nightengale，他在上週六下午，在芝加哥南城闖進一棟公寓大樓，偷了一部汽車試圖搶劫，隨後開車到北城再次搶劫，並挾持一名女人質。

在大約4個小時的槍擊事件中，他打死3人，打傷4人，最後在芝加哥北面Evanston一個停車場與警察發生槍戰，警方把槍手打死。

他的Facebook披露一系列的視頻，顯示他在作案前幾天甚至幾小時，一些令人感到困擾的活動，他威脅要爆破社區，展示一把槍，發火爆的脾氣等。

報導說他的案底可以追溯許多年前，當地Cook縣法庭記錄顯示，他的刑事案底開始於2005年，涉及的罪行包括藏毒、偷竊、擅自闖進他人的地方、嚴重攻擊與家庭暴力等，最近的記錄是2019年違反保護令，他在Facebook聲稱自己是個體戶。

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