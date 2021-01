芝加哥槍擊案連槍手在內4死 中國留學生遇害

【KTSF】

東岸芝加哥在日前發生隨機槍擊案,造成包括槍手在內一共4人死亡,還有4人受重傷。

死者中有一個在芝加哥大學修讀博士學位的中國留學生,警方周一公佈他是30歲姓名譯音范一然,當時他在一個停車場坐在自己的汽車內,芝加哥大學對范一然遇害表示難過。

警方將這宗案件列為隨機槍擊案,槍手是32歲的非洲裔男子Jason Nightengale,他在上週六下午,在芝加哥南城闖進一棟公寓大樓,偷了一部汽車試圖搶劫,隨後開車到北城再次搶劫,並挾持一名女人質。

在大約4個小時的槍擊事件中,他打死3人,打傷4人,最後在芝加哥北面Evanston一個停車場與警察發生槍戰,警方把槍手打死。

他的Facebook披露一系列的視頻,顯示他在作案前幾天甚至幾小時,一些令人感到困擾的活動,他威脅要爆破社區,展示一把槍,發火爆的脾氣等。

報導說他的案底可以追溯許多年前,當地Cook縣法庭記錄顯示,他的刑事案底開始於2005年,涉及的罪行包括藏毒、偷竊、擅自闖進他人的地方、嚴重攻擊與家庭暴力等,最近的記錄是2019年違反保護令,他在Facebook聲稱自己是個體戶。

