加州新型肺炎累計死亡人數突破3萬（視頻）

加州累計新型肺炎死亡個案周二突破3萬宗,而單日確診病例則有下降的趨勢。

加州周二新增36,487宗確診,累計達到2,747,288例,過去7天的平均單日確診為42,136,所以周二公布的確診病例顯示下降趨勢,確診率維持在13.5%的水平。

住院人數在過去14天增加5.5%至21,747,深切治療部病人在同時期增加10.6%至4,854。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,值得令人慶幸的是,新住院確診病人從兩天前的約3,500人,降至周二的約2,500人。

但是對病床的需求仍舊高,在洛杉磯縣,救護車因為需要找有空位的醫院,已經開始把病人送到距離比較遠的地方。

疫情級別方面,加州58個縣中有54個處於疫情最嚴重的紫色,只有3個縣處於紅色,一個縣處於橙色。

灣區的深切治療部空床數目仍舊處於4.7%的超低水平。

疫苗接種工作方面,加州已經有超過99,000人接種了所需的兩劑疫苗,當局希望在本週末之前可以為一萬人接種,州長紐森宣布設立3個大型的接種場地,地點是洛杉磯的Dodger體育館、聖地牙哥的Petco Park,以及沙加緬度的Cal Expo展覽中心,目前洛杉磯縣已累計有90萬宗確診。

有鑑於南加州的病毒傳播,有醫生鼓勵一些人在家也必須戴口罩的指引,Ghaly醫生同意這個建議。

Ghaly說:「一些人不知自己中招,而無意中感染家人的事件很多,他們回家後,將戴了整天的口罩除下,家中卻有高危人士因此被感染,最終必須送院。」

針對目前出現的B117變種新型肺炎病毒,加州發現有38例,目前全在南加州。

