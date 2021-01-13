加州新型肺炎累計死亡人數突破3萬（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

加州累計新型肺炎死亡個案周二突破3萬宗，而單日確診病例則有下降的趨勢。

加州周二新增36,487宗確診，累計達到2,747,288例，過去7天的平均單日確診為42,136，所以周二公布的確診病例顯示下降趨勢，確診率維持在13.5%的水平。

住院人數在過去14天增加5.5%至21,747，深切治療部病人在同時期增加10.6%至4,854。

加州衛生部長Mark Ghaly表示，值得令人慶幸的是，新住院確診病人從兩天前的約3,500人，降至周二的約2,500人。

但是對病床的需求仍舊高，在洛杉磯縣，救護車因為需要找有空位的醫院，已經開始把病人送到距離比較遠的地方。

疫情級別方面，加州58個縣中有54個處於疫情最嚴重的紫色，只有3個縣處於紅色，一個縣處於橙色。

灣區的深切治療部空床數目仍舊處於4.7%的超低水平。

疫苗接種工作方面，加州已經有超過99,000人接種了所需的兩劑疫苗，當局希望在本週末之前可以為一萬人接種，州長紐森宣布設立3個大型的接種場地，地點是洛杉磯的Dodger體育館、聖地牙哥的Petco Park，以及沙加緬度的Cal Expo展覽中心，目前洛杉磯縣已累計有90萬宗確診。

有鑑於南加州的病毒傳播，有醫生鼓勵一些人在家也必須戴口罩的指引，Ghaly醫生同意這個建議。

Ghaly說：「一些人不知自己中招，而無意中感染家人的事件很多，他們回家後，將戴了整天的口罩除下，家中卻有高危人士因此被感染，最終必須送院。」

針對目前出現的B117變種新型肺炎病毒，加州發現有38例，目前全在南加州。

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