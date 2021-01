【KTSF】

加州衛生部門計劃將奧克蘭(屋崙)Coliseum大球場,以及南灣的Levi’s大球場設新型肺炎疫苗注射站,給大批民眾接種疫苗。

奧克蘭運動家棒球隊正和州和地方政府討論在Coliseum大球場設立大型疫苗注射站,他們正打算在大球場的停車場設Drive-Thru形式,讓民眾開車接種疫苗,預料在本星期五表決。

舊金山(三藩市)淘金者美足球隊都表示,計劃同州和縣府合作,將位於南灣Santa Clara縣的Levi’s大球場設立為大型接種中心。

全灣區目前大約有18.5萬人接種了疫苗。

