【KTSF】

受新型肺炎疫情影響,灣區新一輪裁員潮有至少近2千名員工被解僱。

根據EDD加州就業發展局的數據,Colma市的Lucky Chances賭場解僱了489名員工,東灣的Pacheco社區的California Grand Casino賭場都解僱了181名員工。

除了睹場之外,Milpitas有一間高科技半導體公司Analog Devices都解僱了255名員工,其他面對裁員的行業包括酒店和餐廳。

