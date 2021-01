Airbnb取消總統就職禮一周首都地區客房預訂

【KTSF】

1月20日下星期三是總統就職日,有消息傳出說,武裝民兵和仇恨組織可能會在當天搞事,兩萬名國民警衛軍將會出動全面戒備,為了防止暴力發生,以舊金山(三藩市)為基地的短期租賃平台Airbnb周三表示,在總統就職典禮整個星期,將會取消首都華盛頓地區的所有預訂服務。

Airbnb旗下處理高檔酒店臨時預訂的HotelTonight的所有預訂服務也取消。

許多公司包括Airbnb、Marriott酒店集團、AT&T以及Walmart等,決定不再提供政治獻金給反對選舉人票認證的共和黨籍國會議員。

Airbnb在去年的選舉向競逐公職的候選人和政黨總共捐出超過86萬元,其中拜登得到的政治捐款最多。

