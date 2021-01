新冠疫苗並不提供百分百保障 仍然要做足防疫措施（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

兩種不同的新冠肺炎疫苗已經推出,有約700萬人已經接種,但打了疫苗並不表示百分百安全,仍然要做足預防病毒措施。

越來越多美國人接種疫苗,聯邦食物及藥物管理局局長Stephen Hahn說:「我強烈呼籲向前邁進,讓州政府更能決定擴大疫苗接種的族群,因為供應越來越多。」

衛生官員一直認為接種疫苗是保護自己或他人感染病毒的最佳方法之一,不過無疫苗可以有百分百把握。

在實驗階段顯示出,目前批准使用的疫苗,可以有大約95%的功效,不過有一些已經接種疫苗人士,依然會有新型肺炎病徵,原因是身體需要時間去產生免疫力,現時的兩種疫苗都要打兩劑,中間相隔幾個星期,才可以訓練到身體的免疫系統。

但接種者可能在打疫苗之前經已感染新型肺炎,或者接種不久,身體未夠時間建立防禦系統,就已經接觸到病毒。

聯邦疾控中心(CDC)說,一般建立免疫能力要幾個星期,Moderna計算的95%功效,是以接種第二劑後14日統計,而Pfizer打第二劑7日之後才顯出效能。

不過大家對現時的疫苗可以放心,並不會透過接種受到感染,因為裡面並無病毒成份。

但疾控中心提醒,已經接種者仍然要堅守預防措施,戴口罩、和他人距離6英尺,以及勤洗手。

