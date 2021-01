美撤對台交往限制 助理國務卿接見台駐美代表

【有線新聞】

美國解除對台官方交往限制後,主責軍政事務的助理國務卿庫珀,在華盛頓接見台灣駐美代表蕭美琴。美國駐荷蘭官員更首次在當地大使館,會見台灣派駐代表。中方重申,反對類似的美台官員會面。

美國駐荷蘭大使胡克斯特拉周一在Twitter上載與台灣駐荷蘭代表陳欣新的合照,公布當日在大使館接見對方,形容是締造歷史。

他指美國國務院駐各地的官員,如今均可在使館接待民主朋友。台灣傳媒指帖文獲多名荷蘭議員讚好。

陳欣新受訪時透露兩人討論了台美互動事宜,又指對方對台灣非常友善,得知華府取消交流限制,就即時邀請自己到大使館見面。

陳欣新指今次拜訪是其外交生涯首次,對此感到高興、榮幸,感謝美國國務卿蓬佩奧撤銷雙方交流限制。

華府是於上周六宣布撤銷限制,兩日後就有此會面。蓬佩奧周一表示希望很早以前就完成此事。

而負責軍政事務的美國助理國務卿庫珀亦繼去年8月後,於美國時間周一上午再次會見台灣駐美國的台北經濟文化代表處大使蕭美琴。兩人在華盛頓舉行閉門會議,無公布對話詳情。

在北京,中國外交部再次表明堅決反對類似會面,批評美國一直指對台交往是非官方性質,但交涉官員包括助理國務卿和衛生部長等高官,質疑是自欺欺人。外交部早前亦已反對,美國預告將派駐聯合國大使克拉夫特周三訪台。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。