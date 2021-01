【KTSF】

灣區方面,新型肺炎確診個案已經突破30萬8千宗,死亡人數亦超過3千人,加州大學周一宣布計劃在今年的秋季學期恢復親身授課。

加州大學宣布,旗下10間分校在今年秋季開始的新學期將會恢復親身授課。

大學發言人指,新冠疫苗逐漸普及,讓教職員及學生等優先接種的計劃,令校方高層決定恢復親身上課的時間表,預期到了秋季,學生能安全地回校上課。

此外,大學的安全指引、防疫措施等,以及恢復親身上課的日期,會由各個分校自行決定及公布。

