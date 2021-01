美國恢復將古巴列為支援恐怖主義國家

【有線新聞】

美國政府推翻奧巴馬時期決策,恢復將古巴列為「支持恐怖主義國家」,禁止國民前往當地旅遊及提供經濟支援,古巴外長譴責決定。

古巴被華府重新列入「支持恐怖主義國家」名單後,限制措施包括禁止國民到古巴旅遊,或向古巴提供經濟支援、包括向親友匯款,禁止出口武器及軍民兩用物品,美國亦不會支持國際組織向古巴貸款。

但由於大部分制裁本身已實施,措施被視為象徵意義居多。國務院的聲明指古巴政府數十年來支援、照顧罪犯、窩藏多名美國重犯,又拒絕向哥倫比亞引渡2019年造成22人死亡的爆炸案中10名反政府武裝組織成員。

同時在區內參與一系列惡意行為,滲透委內瑞拉軍隊,協助總統馬杜羅壓迫人民。制裁是要發出明確訊息,古巴政權必須停止支援國際恐怖主義,停止顛覆美國司法制度。

古巴外長譴責美國的決定虛偽,批評背後出於政治動機。

美國前總統奧巴馬2016年歷史性訪問古巴,是自當地1982年被列根政府列為支持恐怖主義國家後,首位踏足當地的美國總統。

奧巴馬2015年將古巴剔出名單,放寬各項限制,兩國關係邁向正常化,獲當時副手拜登支持。

特朗普政府在任期即將結束之際推翻前朝決策,拜登繼任後尋求緩和兩國關係時可能面臨壓力。如果拜登要收回決定,需要向國會證明古巴政府有根本性變化,沒有跡象顯示過去六個月及未來會支援國際恐怖主義。

其他被美國列為「支持恐怖主義國家」的還有敍利亞、伊朗及北韓,蘇丹就在上月中被剔出名單。

