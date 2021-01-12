美國恢復將古巴列為支援恐怖主義國家

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美國政府推翻奧巴馬時期決策，恢復將古巴列為「支持恐怖主義國家」，禁止國民前往當地旅遊及提供經濟支援，古巴外長譴責決定。

古巴被華府重新列入「支持恐怖主義國家」名單後，限制措施包括禁止國民到古巴旅遊，或向古巴提供經濟支援、包括向親友匯款，禁止出口武器及軍民兩用物品，美國亦不會支持國際組織向古巴貸款。

但由於大部分制裁本身已實施，措施被視為象徵意義居多。國務院的聲明指古巴政府數十年來支援、照顧罪犯、窩藏多名美國重犯，又拒絕向哥倫比亞引渡2019年造成22人死亡的爆炸案中10名反政府武裝組織成員。

同時在區內參與一系列惡意行為，滲透委內瑞拉軍隊，協助總統馬杜羅壓迫人民。制裁是要發出明確訊息，古巴政權必須停止支援國際恐怖主義，停止顛覆美國司法制度。

古巴外長譴責美國的決定虛偽，批評背後出於政治動機。

美國前總統奧巴馬2016年歷史性訪問古巴，是自當地1982年被列根政府列為支持恐怖主義國家後，首位踏足當地的美國總統。

奧巴馬2015年將古巴剔出名單，放寬各項限制，兩國關係邁向正常化，獲當時副手拜登支持。

特朗普政府在任期即將結束之際推翻前朝決策，拜登繼任後尋求緩和兩國關係時可能面臨壓力。如果拜登要收回決定，需要向國會證明古巴政府有根本性變化，沒有跡象顯示過去六個月及未來會支援國際恐怖主義。

其他被美國列為「支持恐怖主義國家」的還有敍利亞、伊朗及北韓，蘇丹就在上月中被剔出名單。

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