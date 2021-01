特朗普稱他不應為國會衝突事件負責任

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統聲稱,1月6日國會大樓發生的衝突事件,他不應該對此負上責任,他又不擔心國會通過憲法第25修正案將他撤職。

特朗普周五前往德州美墨邊界視察圍欄工程時,指出國會大樓發生的衝突事件,並不是他的錯,他譴責暴力,但堅稱他並沒煽動暴力,不過有媒體翻查特朗普在1月6日曾經呼籲支持者,必須奮力奪回國家才有得救。

特朗普當時說:「我們戰鬥,戰鬥到底,如果你們不奮力戰鬥,就不會再有一個國家,我們前往國會大樓,設法給予軟弱共和黨人幫助,驕傲和力量去奪回國家。」

特朗普又指,自己是受到政治迫害,國會民主黨人對他的彈劾令他極度憤怒。

參議院少數黨領袖舒默就指,特朗普應該立即辭職,舒默形容特朗普是獨裁者,使用的一種病態技倆。

舒默說:「特朗普今天所做的,指責其他人對他所造成的,就是最惡劣獨裁者使用的一種病態技倆。」

