灣區ICU可用床位只剩0.7% 聖地牙哥兩大猩猩確診（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的住院人數及入住ICU的患者增幅有放緩，不過州長紐森指出，灣區的ICU床位將近飽和，只剩下0.7%的床位可用，預期居家令將會延長，另外州府亦公布聖地牙哥動物園兩隻大猩猩確診新型冠狀病毒，不排除是全加州首宗由人傳給動物的個案。

州長紐森宣布，南加州及San Joaquin Valley的ICU深切治療部床位繼續爆滿，而灣區的ICU床位亦接近飽和，只跌到剩下0.7%，因此，紐森預期州衛生部周二會正式宣布延長灣區的居家令。

根據州府的命令，只要ICU床位重回15%或以上，該地區就能夠有限度放寬防疫措施，個人護理服務及戶外堂食等才有機會重開。

過去一日，加州再多近4萬人確診，累計近270萬宗，再多264人死亡。

過去兩星期，全加州有5,681人染疫死亡，累計突破3萬人，不過紐森指出，過去兩星期，住院人數及在ICU的患者分別增加6%及13%，是過去幾星期以來增幅最少的一次。

紐森說：「這是過去一段時間以來，增幅最少的一次，是有一點樂觀，有一點希望，但我會解釋為什麼我們不能過分樂觀。」

紐森表示，是因為新年假期後的影響，將於本星期開始浮現，因此，疫情是放緩還是惡化仍有待觀察。

此外，紐森亦證實聖地牙哥動物園兩隻大猩猩確診感染新冠病毒，動物園發言人表示，那裏有8隻大猩猩同住，初步相信牠們全部都確診，當中幾隻有咳嗽，懷疑是動物園一名沒有病徵的飼養員將病毒傳給大猩猩，不過 紐森指，仍在確認感染來源。

紐森說：「有人擔心這是人傳動物的個案，這仍在確認中，大家要耐心等候，查出事實的真相，不過，人傳動物一直是我們非常關心的一環。」

在疫苗接種方面，全加州收到約246萬劑，但截止周日為止，只接種了當中約78萬劑，接種率大約是三成，紐森訂下目標，希望在本週內額外再為市民接種多100萬劑疫苗。

為了加快疫苗的接種，洛杉磯道奇隊聖地牙哥教士隊的主場館、位於Sacramento的Cal Expo，以及San Mateo縣Fairgrounds的活動中心等，將會變為臨時的大型接種中心，幫市民接種疫苗。

南加州早前有研究指，當地有超過四成醫護拒絕接種疫苗，州衛生部部長Mark Ghaly醫生指，的確有人希望觀察疫苗注射後的反應，但Ghaly亦引用加州大學旗下醫院及醫療中心的數據，指當中只有2%的醫護拒絕，或暫不接種疫苗，形容接種工作比大家想像中成功。

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