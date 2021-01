灣區ICU可用床位只剩0.7% 聖地牙哥兩大猩猩確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的住院人數及入住ICU的患者增幅有放緩,不過州長紐森指出,灣區的ICU床位將近飽和,只剩下0.7%的床位可用,預期居家令將會延長,另外州府亦公布聖地牙哥動物園兩隻大猩猩確診新型冠狀病毒,不排除是全加州首宗由人傳給動物的個案。

州長紐森宣布,南加州及San Joaquin Valley的ICU深切治療部床位繼續爆滿,而灣區的ICU床位亦接近飽和,只跌到剩下0.7%,因此,紐森預期州衛生部周二會正式宣布延長灣區的居家令。

根據州府的命令,只要ICU床位重回15%或以上,該地區就能夠有限度放寬防疫措施,個人護理服務及戶外堂食等才有機會重開。

過去一日,加州再多近4萬人確診,累計近270萬宗,再多264人死亡。

過去兩星期,全加州有5,681人染疫死亡,累計突破3萬人,不過紐森指出,過去兩星期,住院人數及在ICU的患者分別增加6%及13%,是過去幾星期以來增幅最少的一次。

紐森說:「這是過去一段時間以來,增幅最少的一次,是有一點樂觀,有一點希望,但我會解釋為什麼我們不能過分樂觀。」

紐森表示,是因為新年假期後的影響,將於本星期開始浮現,因此,疫情是放緩還是惡化仍有待觀察。

此外,紐森亦證實聖地牙哥動物園兩隻大猩猩確診感染新冠病毒,動物園發言人表示,那裏有8隻大猩猩同住,初步相信牠們全部都確診,當中幾隻有咳嗽,懷疑是動物園一名沒有病徵的飼養員將病毒傳給大猩猩,不過 紐森指,仍在確認感染來源。

紐森說:「有人擔心這是人傳動物的個案,這仍在確認中,大家要耐心等候,查出事實的真相,不過,人傳動物一直是我們非常關心的一環。」

在疫苗接種方面,全加州收到約246萬劑,但截止周日為止,只接種了當中約78萬劑,接種率大約是三成,紐森訂下目標,希望在本週內額外再為市民接種多100萬劑疫苗。

為了加快疫苗的接種,洛杉磯道奇隊聖地牙哥教士隊的主場館、位於Sacramento的Cal Expo,以及San Mateo縣Fairgrounds的活動中心等,將會變為臨時的大型接種中心,幫市民接種疫苗。

南加州早前有研究指,當地有超過四成醫護拒絕接種疫苗,州衛生部部長Mark Ghaly醫生指,的確有人希望觀察疫苗注射後的反應,但Ghaly亦引用加州大學旗下醫院及醫療中心的數據,指當中只有2%的醫護拒絕,或暫不接種疫苗,形容接種工作比大家想像中成功。

