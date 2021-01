第三輪PPP薪資保障貸款計劃接受申請 首要幫助小商業

【KTSF 韓千繪報導】

第三輪PPP薪資保障貸款計劃從周一開始接受申請,首要幫助的是有10名或以下僱員的小商業,當局也希望集中幫助在前兩輪計劃未能獲得貸款,由少數族裔和女性經營的商業。

新一輪的PPP貸款總值2840億元,SBA小商業管理局在上週宣布,周一會先從一些小型社區金融機構開始推出計劃,希望可以惠及由少數族裔,以及婦女經營的商業,這些商業在上兩輪的PPP貸款都不夠一些大企業爭奪,只得到少許,甚至得不到貸款。

新一輪的計劃也作出改動,希望更有彈性和更能幫助受疫情打擊嚴重的餐廳食店,這些改動包括,就算曾經獲得過貸款的商業,只要符合若干條件,也可以再次申請貸款。

這次計劃撥出150至250億元,專門為貸款給低收入地區和最受影響的商業,例如是一些只有10名或更少僱員的公司、餐廳和旅館住宿等商業,可以獲得比其他商業多的貸款。

除了指定部分貸款要用作員工薪資外,其餘部分款項可以用於更廣泛的項目,例如是購買個人防護裝置等等。

另外,要獲得債務寬免手續也更簡易,以及貸款人也可以獲得更多減稅。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。