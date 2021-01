Saratoga新任市長趙嬿受訪談工作展望（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國大陸第一代移民趙嬿(Yan Zhao)上個月被Saratoga市議會一致推選為新一任市長,對於新職務,趙嬿有哪些工作要做呢?

來自中國的趙嬿,在參政前是一名矽谷工程師,因為父母和兩個哥哥都是工程師,所以自己也學習電機工程,分別在柏克萊加大和Santa Clara大學拿到學士和碩士學位。

趙嬿說:「所以在我的血液中,我就認為我是一個很傳統的、一個搞設計工程師,特別是我是做模擬電路,本身就是做設計的女生已經很少了,再做這種模擬電路的就更少了,所以我認為我的人生的事業,就應該是做一個工程師,也是一個很偶然的機會,我走到了從政的這條路上。」

趙嬿說,上班後在社區參加了很多義工工作,以及各種團體組織,後來被選為Saratoga市府規劃委員,一做就是8年,並於2018年11月成功當選市議員。

去年12月中,更被另外其他市議員推選為新一任市長,也成為Saratoga繼來自台灣和香港的華裔女性劉嘉琳和朱淑玲擔任市長之後,首位來自中國大陸的女性升任市長一職。

她希望上任後,利用自己以往的工程師和銷售等多方面工作經驗,與另外4位市議員一起面對城市遇到的挑戰,不管是政治上、經紀上,還是疫情上的挑戰。

趙嬿說:「我所接觸的層面,接觸的人,打交道的人也非常廣,所以我可以跟很多不同部門,不同意見的人一起合作,我想這也是他們去年推舉我做市長的原因之一,因為他們都看到我在Saratoga服務這麼多年,也看到了我的能力,也看到了我的領導能力,特別是在今年這麼困難的一年。」

趙嬿說,市長的工作與市議員最大的不同,就是要主持市議會會議,並設立議程,還要規劃任期內城市發展的方向、目標和計劃,另外,她也要參加很多市府和縣府活動,例如拜訪很多Santa Clara縣內的政府機構和組織,商討如何合作,還有就是回覆市民郵件。

趙嬿說:「所有市民的郵件,所有市民的問題,那都是要由市長來回覆,我剛上任還不到一個月,我應該回覆的市民郵件,應該超過將近300了。」

Saratoga是以居住為主的城市,受疫情影響,市中心已有5家小商業倒閉,趙燕表示,為幫助小商業紓困,市府已允許延遲繳交商業執照費,並把市府擁有的停車場開放給餐廳做室外用餐,此外,市府今年最大的挑戰,就是如何完成州府規定要建的1,700棟新房屋,相當於2014年該市新屋數量的四倍,她希望促請州府能重新考慮該市的房屋配額。

趙嬿說:「因為我們城市以居住為主,我們沒有那麼多商業,我們的人口增長沒有那麼多,我們也沒有高科技公司,所以我們的發展也沒有那麼大。」

趙嬿說,雖然市長任期只有一年,但是工作卻相當忙碌,她會用心努力學習做好任內的各項工作。

