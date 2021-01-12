Saratoga新任市長趙嬿受訪談工作展望（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

中國大陸第一代移民趙嬿（Yan Zhao）上個月被Saratoga市議會一致推選為新一任市長，對於新職務，趙嬿有哪些工作要做呢？

來自中國的趙嬿，在參政前是一名矽谷工程師，因為父母和兩個哥哥都是工程師，所以自己也學習電機工程，分別在柏克萊加大和Santa Clara大學拿到學士和碩士學位。

趙嬿說：「所以在我的血液中，我就認為我是一個很傳統的、一個搞設計工程師，特別是我是做模擬電路，本身就是做設計的女生已經很少了，再做這種模擬電路的就更少了，所以我認為我的人生的事業，就應該是做一個工程師，也是一個很偶然的機會，我走到了從政的這條路上。」

趙嬿說，上班後在社區參加了很多義工工作，以及各種團體組織，後來被選為Saratoga市府規劃委員，一做就是8年，並於2018年11月成功當選市議員。

去年12月中，更被另外其他市議員推選為新一任市長，也成為Saratoga繼來自台灣和香港的華裔女性劉嘉琳和朱淑玲擔任市長之後，首位來自中國大陸的女性升任市長一職。

她希望上任後，利用自己以往的工程師和銷售等多方面工作經驗，與另外4位市議員一起面對城市遇到的挑戰，不管是政治上、經紀上，還是疫情上的挑戰。

趙嬿說：「我所接觸的層面，接觸的人，打交道的人也非常廣，所以我可以跟很多不同部門，不同意見的人一起合作，我想這也是他們去年推舉我做市長的原因之一，因為他們都看到我在Saratoga服務這麼多年，也看到了我的能力，也看到了我的領導能力，特別是在今年這麼困難的一年。」

趙嬿說，市長的工作與市議員最大的不同，就是要主持市議會會議，並設立議程，還要規劃任期內城市發展的方向、目標和計劃，另外，她也要參加很多市府和縣府活動，例如拜訪很多Santa Clara縣內的政府機構和組織，商討如何合作，還有就是回覆市民郵件。

趙嬿說：「所有市民的郵件，所有市民的問題，那都是要由市長來回覆，我剛上任還不到一個月，我應該回覆的市民郵件，應該超過將近300了。」

Saratoga是以居住為主的城市，受疫情影響，市中心已有5家小商業倒閉，趙燕表示，為幫助小商業紓困，市府已允許延遲繳交商業執照費，並把市府擁有的停車場開放給餐廳做室外用餐，此外，市府今年最大的挑戰，就是如何完成州府規定要建的1,700棟新房屋，相當於2014年該市新屋數量的四倍，她希望促請州府能重新考慮該市的房屋配額。

趙嬿說：「因為我們城市以居住為主，我們沒有那麼多商業，我們的人口增長沒有那麼多，我們也沒有高科技公司，所以我們的發展也沒有那麼大。」

趙嬿說，雖然市長任期只有一年，但是工作卻相當忙碌，她會用心努力學習做好任內的各項工作。

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