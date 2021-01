Santa Clara縣要求醫療機構制定疫苗分發接種計劃（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣議員提出緊急條例,要求縣內所有醫療機構要制定一個書面計劃,列出新冠疫苗分發及接種日程,務求做到公開和透明化。

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez表示,目前該縣疫苗分發情況不夠清晰,很難預測疫苗的分發和接種時間。

Chavez說:「我們需要速度、清晰度和透明度,最重要的是,我們需要對框架進行非常嚴格的溝通,這樣每個人都知道什麼時候輪到他們。」

Chavez還說,該縣的私人或非盈利醫療保健系統,例如史丹福醫療中心,或El Camino醫療機構,會從縣府得到疫苗,但卻各自監督疫苗分配狀況,還有為該縣一半人口提供醫保的凱撒醫院和Sutter醫療機構,各自也有向州府申領額外疫苗,然後再自行分配,而聯邦機構例如退伍軍人事務部或印地安人健康中心,在各自社區也有自己的疫苗計劃。

此外,聯邦疫苗計劃也有跟CVS和 Walgreens藥房合作,將疫苗分配給這兩家藥房,然後為長期護理機構的院友和員工接種。

縣議員Joe Simitian指出,聯邦政府會直接與以上醫療機構溝通,但並沒有告訴縣府疫苗的相關情況,可能是造成疫苗接種工作緩慢的原因之一,因此他希望能收集詳細數據,同時增加疫苗分發及管理的透明度,加快接種速度。

Simitian說:「我們耽擱不起一個月,耽擱不起一周的時間,我們連一天都承受不起,鑒於病毒給我們國家造成的損失,從我們的健康和經濟的角度來看。」

該縣公共醫療系統數據顯示,截至1月8號,該縣收到11萬劑疫苗,但只有47,000人接種,當中不包括在聯邦轄下的醫療機構接種的人。

Simitian表示,雖然有許多機構沒有義務共享數據,但目標是希望能有效分配疫苗。

縣議會在周二的會議中討論該緊急條例,雖然不是最終解決辦法,但希望可以朝正確方向邁出第一步。

