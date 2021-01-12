美國上周逾22,000人染疫亡 連續兩周創新高

January 12, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The New York Times / YouTube / MGN)

【KTSF 江良慧報導】

美國上星期有超過22,000人因為新型肺炎死亡，是連續第二個星期創新高，而總統當選人拜登周一就接踵了第二劑新型肺炎疫苗。

在紐約市從周一開始，可以有全天候接種新型肺炎疫苗，當局增加更多類別的人可以接種，希望在這個星期內接種到17.5萬人。

紐約市長白思豪說：「我們對那目標有信心，我們對在1月內替100萬人接種這個目標有信心。」

麻省的急救人員周一開始接種疫苗，目前全國接種了大約900萬劑疫苗，即是分發了的打約三成。

喬治華盛頓大學教授Jonathan Reiner：「我們現在該做的是擺脫優先次序系統，優先次序系統這裡行不通，我們需要令所有人都可以有疫苗。」

總統當選人拜登周一就接種第二劑疫苗，但由於拜登說上任後會發放所有劑量的疫苗，有人就擔心到時候未必有足夠的第二劑。

巴爾的摩前衛生局長Leana Wen醫生說：「若不能及時獲得第二劑，我不知道要怎樣能說服我病人接種第一劑。」

拜登的新型肺炎顧問小組成員Celine Gounder說：「我們其實是建議，是改變怎樣管理疫苗的供應，而並非怎樣施打疫苗或劑量等。」

我們等候的同時，病毒繼續肆虐，有32個州的陽性率超過10%，但目標是把比率維持在5之下，目前只有3個州做到。

新澤西州州長Phil Murphy說：「這是我們所害怕的，大家在聖誕新年放鬆戒備，在家人朋友之間傳播病毒。」

住院的總人數已經連續40天超過10萬，當中再次創新高的州份，包括德州和阿里桑拿州。

美國目前平均每天有超過3,200人染疫死亡，比911恐襲死亡人數更多。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles