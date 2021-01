美國上周逾22,000人染疫亡 連續兩周創新高

【KTSF 江良慧報導】

美國上星期有超過22,000人因為新型肺炎死亡,是連續第二個星期創新高,而總統當選人拜登周一就接踵了第二劑新型肺炎疫苗。

在紐約市從周一開始,可以有全天候接種新型肺炎疫苗,當局增加更多類別的人可以接種,希望在這個星期內接種到17.5萬人。

紐約市長白思豪說:「我們對那目標有信心,我們對在1月內替100萬人接種這個目標有信心。」

麻省的急救人員周一開始接種疫苗,目前全國接種了大約900萬劑疫苗,即是分發了的打約三成。

喬治華盛頓大學教授Jonathan Reiner:「我們現在該做的是擺脫優先次序系統,優先次序系統這裡行不通,我們需要令所有人都可以有疫苗。」

總統當選人拜登周一就接種第二劑疫苗,但由於拜登說上任後會發放所有劑量的疫苗,有人就擔心到時候未必有足夠的第二劑。

巴爾的摩前衛生局長Leana Wen醫生說:「若不能及時獲得第二劑,我不知道要怎樣能說服我病人接種第一劑。」

拜登的新型肺炎顧問小組成員Celine Gounder說:「我們其實是建議,是改變怎樣管理疫苗的供應,而並非怎樣施打疫苗或劑量等。」

我們等候的同時,病毒繼續肆虐,有32個州的陽性率超過10%,但目標是把比率維持在5之下,目前只有3個州做到。

新澤西州州長Phil Murphy說:「這是我們所害怕的,大家在聖誕新年放鬆戒備,在家人朋友之間傳播病毒。」

住院的總人數已經連續40天超過10萬,當中再次創新高的州份,包括德州和阿里桑拿州。

美國目前平均每天有超過3,200人染疫死亡,比911恐襲死亡人數更多。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。