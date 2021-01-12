葉劉淑儀倡禁港人擁雙重國籍 林鄭指行會沒討論

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香港行政會議成員葉劉淑儀建議禁止香港人擁有雙重國籍，以回應英國給予BNO持有人居留權。香港行政長官林鄭月娥回應指，有人單方面偏離中英兩國對BNO的共識，另一方有行動是理所當然，但強調行會沒討論這個議題，但會配合中央政府的行動。

可以讓香港人到英國居留五年、再申請入籍的BNO居留簽證，按計劃本月底開始接受申請，林鄭月娥表示會配合中央採取需要的反制措施：「中英兩國政府對於如何處理英國國民海外護照有一個共識，如果現時有人單方面偏離這個共識，對於另一方採取一些行動，這亦是理所當然。當香港特別行政區和國家受外國政府這些不合理制裁，我們沒理由坐著甚麼也不做，所以我們都公開說過會配合中央人民政府，採取需要的反制措施。」

如何反制呢？行政會議成員葉劉淑儀撰文，建議要打算離開香港的人選擇要外國國籍還是居港權。

她說按照《中國國籍法》規定，如果香港人自願獲得外國國籍，將會失去中國國籍、特區護照、居港權和選舉投票權，建議訂一個日期劃線。

葉劉淑儀說:「申請（劃線）一刻不太穩妥，我認為要待他正式入籍，因為他可能會回來。劃一條線，將來自願入籍的人士，不是現在那些，沒居留權但有入境權，即是你仍可隨時可回港，工作不用簽證。」

葉劉淑儀說人大常委會要釋法，才處理到香港人雙重國籍問題，她說釋法沒有追溯力，不會影響現在持有外國護照的人。

林鄭月娥就強調，特區政府沒討論過：「說這個建議或者提出這些意見的是一位建制派、甚至行會成員，我不想大家有誤會我們在行政會議討論過這個議題，行政會議並無討論這個議題。目前為止我並不知道有任何具體的方案在討論，更不存在特區政府提出如何應對措施。」

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