葉劉淑儀倡禁港人擁雙重國籍 林鄭指行會沒討論

香港行政會議成員葉劉淑儀建議禁止香港人擁有雙重國籍,以回應英國給予BNO持有人居留權。香港行政長官林鄭月娥回應指,有人單方面偏離中英兩國對BNO的共識,另一方有行動是理所當然,但強調行會沒討論這個議題,但會配合中央政府的行動。

可以讓香港人到英國居留五年、再申請入籍的BNO居留簽證,按計劃本月底開始接受申請,林鄭月娥表示會配合中央採取需要的反制措施:「中英兩國政府對於如何處理英國國民海外護照有一個共識,如果現時有人單方面偏離這個共識,對於另一方採取一些行動,這亦是理所當然。當香港特別行政區和國家受外國政府這些不合理制裁,我們沒理由坐著甚麼也不做,所以我們都公開說過會配合中央人民政府,採取需要的反制措施。」

如何反制呢?行政會議成員葉劉淑儀撰文,建議要打算離開香港的人選擇要外國國籍還是居港權。

她說按照《中國國籍法》規定,如果香港人自願獲得外國國籍,將會失去中國國籍、特區護照、居港權和選舉投票權,建議訂一個日期劃線。

葉劉淑儀說:「申請(劃線)一刻不太穩妥,我認為要待他正式入籍,因為他可能會回來。劃一條線,將來自願入籍的人士,不是現在那些,沒居留權但有入境權,即是你仍可隨時可回港,工作不用簽證。」

葉劉淑儀說人大常委會要釋法,才處理到香港人雙重國籍問題,她說釋法沒有追溯力,不會影響現在持有外國護照的人。

林鄭月娥就強調,特區政府沒討論過:「說這個建議或者提出這些意見的是一位建制派、甚至行會成員,我不想大家有誤會我們在行政會議討論過這個議題,行政會議並無討論這個議題。目前為止我並不知道有任何具體的方案在討論,更不存在特區政府提出如何應對措施。」

