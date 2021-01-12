灣區沿岸掛大浪警示 近日已有多人被大浪捲走

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局對灣區發出大浪警示，沿岸會出現危險的大浪，最近灣區頻頻發生海上的意外，已奪去幾個人的性命，為什麼這個季節到海邊遊玩特別危險？

上星期，一個父親帶兩個子女到Sonoma縣海灘遊玩時，兩個兒童被大浪捲走，爸爸拯救孩子時遇溺身亡，一對年幼子女仍然失蹤。

剛剛過去的週末，一對夫婦到San Mateo縣Pescadero州立海灘在海邊石頭採蚌時，被浪捲走，丈夫獲救，妻子仍然失蹤。

另外，三個男人在北灣Marin Headlands行山，接近海邊時也被浪捲走，兩人生還，一個男人還沒有尋回。

舊金山（三藩市）紀事報訪問氣象學家指出，每年11月到2月期間，北太平洋發生許多風暴，所導致的風浪推進至千里以外的地方，接近陸地時會產生危險的大浪。

國家氣象局對北灣Sonoma縣至Monterey縣沿海地區發出大浪警示，直至周三下午3點生效，最危險就是當海面看似平靜時，會突然出現巨浪，可能將海邊的人捲走，所以當大浪警示生效時，大家應該遠離岸邊碼頭，看管好兒童和寵物，不要背對海洋。

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