灣區沿岸掛大浪警示 近日已有多人被大浪捲走

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局對灣區發出大浪警示,沿岸會出現危險的大浪,最近灣區頻頻發生海上的意外,已奪去幾個人的性命,為什麼這個季節到海邊遊玩特別危險?

上星期,一個父親帶兩個子女到Sonoma縣海灘遊玩時,兩個兒童被大浪捲走,爸爸拯救孩子時遇溺身亡,一對年幼子女仍然失蹤。

剛剛過去的週末,一對夫婦到San Mateo縣Pescadero州立海灘在海邊石頭採蚌時,被浪捲走,丈夫獲救,妻子仍然失蹤。

另外,三個男人在北灣Marin Headlands行山,接近海邊時也被浪捲走,兩人生還,一個男人還沒有尋回。

舊金山(三藩市)紀事報訪問氣象學家指出,每年11月到2月期間,北太平洋發生許多風暴,所導致的風浪推進至千里以外的地方,接近陸地時會產生危險的大浪。

國家氣象局對北灣Sonoma縣至Monterey縣沿海地區發出大浪警示,直至周三下午3點生效,最危險就是當海面看似平靜時,會突然出現巨浪,可能將海邊的人捲走,所以當大浪警示生效時,大家應該遠離岸邊碼頭,看管好兒童和寵物,不要背對海洋。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。