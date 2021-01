FBI警告本周起至總統就職日 全美州府及首府或有武裝抗議

【KTSF 江良慧報導】

聯邦調查局(FBI)向全國各地的執法部門發出備忘錄,警告從這個星期開始至新總統就職,有人計劃要在全國50個州的州府和首都華盛頓舉行武裝抗議,一個武裝團體甚至威脅,一旦國會把特朗普的總統職位移除,他們會即時前往首都華盛頓,並且發動起義。

根據FBI發出的通報,他們收到線報,有組織號召其他人,一旦特朗普被移除總統職務,就加入他們一起衝擊州府、地區和聯邦的行政大樓和法院,這個組織也計劃,不論個別州份是否有確認支持拜登的選舉人票,都會衝擊每個州和首都華盛頓的政府大樓。

FBI同時正追查一些報告說,要在總統就職日前恐嚇要傷害拜登。

而各地執法部門都提高戒備,以應付可能會出現的更多暴力事件,首都華盛頓市長周一呼籲美國民眾,下星期避免到華盛頓,國民警衛軍就計劃日內再增派人手到華盛頓候命,令到下星期會有約1.5萬名國民警衛軍部署在華盛頓。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。