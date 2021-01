【KTSF】

多番延期的蟹季周一正式開鑼,預計本星期尾會開始在餐廳發售。

漁民周一起可以出海捉蟹,周三將會收網,有漁民表示,預期今年的蟹量比往年少,即是蟹的份量會比較大,肉質亦會較肥美。

蟹季本來在去年11月展開,但為了要保護遷徙的鯨魚免被困於捕網中,因此當局決定推遲一個月,到12月23日才開始。

不過,當時漁民與批發商因為蟹價的問題出現分歧,漁民拒絕工作,而令蟹季再度延期,現在雙方已達成共識,預計餐館最快將於本星期尾就有蟹出售。

