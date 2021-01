【KTSF】

Facebook收購通訊軟件WhatsApp後,修改用戶個人資料政策,要求用戶在2月8號前,同意讓WhatsApp與Facebook共享用戶的資料,引發了用戶的信任危機,全球各地響起抵制聲浪。

美國英國媒體報導,在剛過去的週末,有數以百萬計算的用戶轉投像Signal、Telegram等加密通訊軟件,迫使WhatsApp向歐洲妥協,同意保持歐盟與英國用戶的隱私條款不變,但隨即引來其他國家的不滿。

印度媒體報導,印度全國商會要求政府基於國家安全,而禁止WhatsApp與Facebook,消息說印度政府已展開調查,WhatsApp在印度有4億用戶。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。