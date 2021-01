【KTSF】

總統就職委員會宣布候任總統拜登就職典禮主題將會強調「美國團結」。

根據就職日議程,拜登將會在阿靈頓國家墓園,向無名英雄獻上花圈,屆時副總統賀錦麗夫婦,以及多位前總統包括奧巴馬、小布殊和克林頓,也會攜同夫人出席各項活動,特朗普就不會出席。

消息指出,當天調派到場的國民警衛軍將會增加至1.5萬人。

