國稅局本星期將舉辦年度「稅務問題解答日」(Problem Solving Days),如果稅務從業者對手上處理的客戶案件存有任何疑問,可以透過這個機會,得到國稅局專員的解答。

國稅局屬下在加州的納稅人辯護服務辦公室(TAS)將於星期三和四,也就是1月13和14號兩天下午1點到4點,會有專人透過電話解答稅務從業者在處理案件時遇到的稅務問題,給予一些稅務建議,協助保護納稅人權益。

辦公室可以提供中文翻譯,參與問答日活動的人,必須提前打電話預約,在北加州有三個辦公室,灣區分別在聖荷西和奧克蘭,另外是首府沙加緬度。

更多詳情可上納稅人辯護辦公室的網站查詢。

