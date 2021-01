【KTSF 陳嘉琪報道】

全美至今有超過650萬人接種了新冠病毒疫苗,不過遠比預期2020年底前為2千萬人接種的目標低,北灣Sonoma縣醫學協會設立診所,為當地的私家醫生及護士接種疫苗。

由一眾私人執業醫護組成的Sonoma縣醫學協會臨時設立診所,為牙醫、護士及私家診所員工接種疫苗。

加州醫學協會表示,相信將來當疫苗普及,普羅大眾亦會在類似這一類診所的地方接種疫苗,現在的試驗正為未來的接種工作做準備。

Sonoma縣醫學協會主席表示,現在醫生每小時能夠幫4人接種,如果有其他職員專責文書工作,幫忙填寫表格,相信每小時能為40人接種。

診所的負責人亦指出,有足夠的義工去擴展服務,希望當診所的空間再大一點,每日就能為約600名私家醫護接種疫苗。

