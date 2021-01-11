舊金山列治文區多了商舖被爆竊毀壞

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舊金山列治文區的小商業自疫情爆發後，除了陷入倒閉邊緣，最近還多了商鋪被爆竊或毀壞，令生意難上加難，報導又指大部份受影響的商店都是由亞裔經營。

Clement街的K Elements韓式燒烤店，閉路電視拍攝到一名男子在聖誕假翌日晚上，塗鴉室外用餐空間的外牆，今次已經是第8次遭人塗鴉。

餐廳的華裔老闆表示，小商業在新居家令下關門，已經幾乎無收入，現在還要額外花錢清潔，令他們相當困苦。

他們表示，單是花錢請人清理塗鴉用了幾百元，早前設立這個室外用餐空間，花了一萬元，但現在又不能使用，另外又花了8千元在附加安裝閉路電視鏡頭，他們表示，外賣生意賺的錢，連一名員工的薪金都付不起。

同樣的列治文區的Nourish Cafe咖啡店早前遭人爆竊，賊人搶走收銀處的現金、平板電腦、收銀機等。

老闆表示，由於該區少人步行又安靜，賊人只需幾分鐘就可得手，她在上月在店門前花了5千元安裝鐵閘。

警方表示，去年10月時，列治文區有超過15間店鋪遭爆竊，比起前年同期升了近一倍，其中很多是亞裔經營。

單是上星期，又有兩宗爆竊案，其中一間是單車維修專門店，老闆表示，不想向保險公司償保金，因為怕影響保費。

警方表示已經在該區增加了巡邏。

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