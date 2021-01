舊金山列治文區多了商舖被爆竊毀壞

【KTSF】

舊金山列治文區的小商業自疫情爆發後,除了陷入倒閉邊緣,最近還多了商鋪被爆竊或毀壞,令生意難上加難,報導又指大部份受影響的商店都是由亞裔經營。

Clement街的K Elements韓式燒烤店,閉路電視拍攝到一名男子在聖誕假翌日晚上,塗鴉室外用餐空間的外牆,今次已經是第8次遭人塗鴉。

餐廳的華裔老闆表示,小商業在新居家令下關門,已經幾乎無收入,現在還要額外花錢清潔,令他們相當困苦。

他們表示,單是花錢請人清理塗鴉用了幾百元,早前設立這個室外用餐空間,花了一萬元,但現在又不能使用,另外又花了8千元在附加安裝閉路電視鏡頭,他們表示,外賣生意賺的錢,連一名員工的薪金都付不起。

同樣的列治文區的Nourish Cafe咖啡店早前遭人爆竊,賊人搶走收銀處的現金、平板電腦、收銀機等。

老闆表示,由於該區少人步行又安靜,賊人只需幾分鐘就可得手,她在上月在店門前花了5千元安裝鐵閘。

警方表示,去年10月時,列治文區有超過15間店鋪遭爆竊,比起前年同期升了近一倍,其中很多是亞裔經營。

單是上星期,又有兩宗爆竊案,其中一間是單車維修專門店,老闆表示,不想向保險公司償保金,因為怕影響保費。

警方表示已經在該區增加了巡邏。

