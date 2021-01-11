華頌善當選新一屆舊金山市參議會主席（視頻）

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代表舊金山（三藩市）灣景區的市參事華頌善（Shamann Walton）當選新一屆的市參議會主席。

華頌善說：「如果不計功績，我們可共同完成更多工作，我愛舊金山，非常有幸和虛心接納這職位，我們將會有很多工作要做，但會團結一致。」

華頌善也表示，市參事必須跟市長合作，帶領舊金山渡過疫情。

市參議會周五一致表決支持華頌善擔任新主席，他是第一位非洲裔男子擔任主席，華頌善在2018年當選第十區市參事，他曾經有份提出議案，將舊金山警局的資金調配給非洲裔社區以及關閉青年感化中心。

過去曾經在非牟利組織Young Community Developers工作了8年，為青少年提供就業訓練，以及可負擔房屋。

市長布里德都表示，期待跟華頒善合作，又預期2021年將會很艱難，呼籲市參事必須團結一致解決問題。

布里德說：「我們必須在前所未見的情況下，帶領經濟復穌，以及幫小商業生存，恢復商店街。」

另一方面，陳詩敏（Connie Chan）正式就任第一區市參事，接替李麗嫦，Myrna Melgar就任第七區市參事，接替余鼎昂。

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