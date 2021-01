華頌善當選新一屆舊金山市參議會主席（視頻）

【KTSF】

代表舊金山(三藩市)灣景區的市參事華頌善(Shamann Walton)當選新一屆的市參議會主席。

華頌善說:「如果不計功績,我們可共同完成更多工作,我愛舊金山,非常有幸和虛心接納這職位,我們將會有很多工作要做,但會團結一致。」

華頌善也表示,市參事必須跟市長合作,帶領舊金山渡過疫情。

市參議會周五一致表決支持華頌善擔任新主席,他是第一位非洲裔男子擔任主席,華頌善在2018年當選第十區市參事,他曾經有份提出議案,將舊金山警局的資金調配給非洲裔社區以及關閉青年感化中心。

過去曾經在非牟利組織Young Community Developers工作了8年,為青少年提供就業訓練,以及可負擔房屋。

市長布里德都表示,期待跟華頒善合作,又預期2021年將會很艱難,呼籲市參事必須團結一致解決問題。

布里德說:「我們必須在前所未見的情況下,帶領經濟復穌,以及幫小商業生存,恢復商店街。」

另一方面,陳詩敏(Connie Chan)正式就任第一區市參事,接替李麗嫦,Myrna Melgar就任第七區市參事,接替余鼎昂。

