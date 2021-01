San Mateo縣設首個大型診所為民眾接種新冠疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣設立縣內首個大型診所,為符合第一階段1a資格的San Mateo縣居民,或在縣內工作的人士接種新型肺炎疫苗。

San Mateo縣星期一開始,在San Mateo County Event Center設立大型疫苗診所,一連六日為符合1a階段資格的人士接種疫苗,包括有機會接觸到新冠狀病毒的醫護人員,以及其他工種的人士,例如需要接載病人或提供翻譯服務的職員,而居住在長期護理設施的院友,當局會派人到院舍為院友接種疫苗。

這個疫苗診所星期一起啟用,星期二至本星期六早上9點至下午5點,為已登記預約的人士接種疫苗,必須是San Mateo縣居民,或者在San Mateo縣工作,要預先上網填寫證明書,證明自己屬於1a階段的身份,然後預約前往接種疫苗。

當局使用Moderna疫苗,並只提供開車前往drive through接種服務,縣府4個星期之後會再設立類似的大型診所,為這一批接受疫苗的人士提供第二劑疫苗。

San Mateo縣至今已經為大約12,000人提供疫苗,有意前往疫苗診所的人士,可預先上網查詢自己是否合資格,以及填寫證明書和預約。

相關網站:

https://forms.office.com/

https://www.smchealth.org/sites/main/files/file-attachments/

