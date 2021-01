蓬佩奧撤銷美國對台官方交流限制 拒討好中共

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧,撤銷行政部門對台灣的交流限制,稱不再以繁複的內部指引,意圖討好北京的中共政權;交由美國在台協會處理對台關係。新華社時評指,台灣問題關乎國家主權和領土完整,中方必定會採取一切措施,堅決維護自身主權和安全利益。

美國政府即將換屆之際,修訂與台灣的往來準則,蓬佩奧發聲明指,美國數十年來單方面,對外交官和軍人等與台方官員的交流互動,設立繁複的內部限制,意圖討好北京的中共政權,但以後不會再這樣做,宣布撤除所有自行設立的限制。

根據《台灣關係法》,交由美國在台協會處理行政部門對台關係。歷任國務卿發出的對台交流指引,以及外交手冊中,限制各部門透過其他機構跟台灣接觸的做法,視作無效。

專家舉例以往的限制,包括台灣官員不能進入國務院,要在酒店跟華府官員會面,未來可能獲解除。

蓬佩奧稱美國和台灣,擁有民主、自由和法治等共同價值觀,強調美台關係不應自設官僚枷鎖,將繼續視台灣為非官方夥伴。

在台灣,總統府感謝國務院決定,反映台美堅實的夥伴關係,將繼續加強雙方合作,並以謹慎負責態度,維持對外關係平衡。駐美國台北經濟文化代表處,亦表示歡迎和感謝。國民黨則指,事情關鍵是候任美國總統拜登會否延續。

華府今次新準,則被視為近年涉台措施的最大幅度調整,預料將惹來中方不滿,為拜登帶來壓力。拜登團隊指,將繼續支持以和平方案,解決兩岸議題。

中方強烈譴責美方單方面撤銷對台灣的交流限制,中方早前已批評,美國駐聯合國大使克拉夫特周三訪問台灣是嚴重錯誤,堅決反對美國與台灣之間任何官方往來。

中國外交部表示,美國政府在台灣問題上曾向中方作出嚴肅承諾,在文化、商務和其他範疇上,美國人民與台灣人民會保持非官方關係。美方應該言而有信,不得以任何藉口曲解和背離。

中方敦促美方停止任何提升美台關係、加強與台灣軍事聯繫的言行,又說絕不允許任何勢力阻擋中國統一進程,利用台灣問題干涉中國內政。任何損害中國核心利益的行徑不可能得逞,將會遭到中方堅決回擊。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。