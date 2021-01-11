蓬佩奧撤銷美國對台官方交流限制 拒討好中共

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美國國務卿蓬佩奧，撤銷行政部門對台灣的交流限制，稱不再以繁複的內部指引，意圖討好北京的中共政權；交由美國在台協會處理對台關係。新華社時評指，台灣問題關乎國家主權和領土完整，中方必定會採取一切措施，堅決維護自身主權和安全利益。

美國政府即將換屆之際，修訂與台灣的往來準則，蓬佩奧發聲明指，美國數十年來單方面，對外交官和軍人等與台方官員的交流互動，設立繁複的內部限制，意圖討好北京的中共政權，但以後不會再這樣做，宣布撤除所有自行設立的限制。

根據《台灣關係法》，交由美國在台協會處理行政部門對台關係。歷任國務卿發出的對台交流指引，以及外交手冊中，限制各部門透過其他機構跟台灣接觸的做法，視作無效。

專家舉例以往的限制，包括台灣官員不能進入國務院，要在酒店跟華府官員會面，未來可能獲解除。

蓬佩奧稱美國和台灣，擁有民主、自由和法治等共同價值觀，強調美台關係不應自設官僚枷鎖，將繼續視台灣為非官方夥伴。

在台灣，總統府感謝國務院決定，反映台美堅實的夥伴關係，將繼續加強雙方合作，並以謹慎負責態度，維持對外關係平衡。駐美國台北經濟文化代表處，亦表示歡迎和感謝。國民黨則指，事情關鍵是候任美國總統拜登會否延續。

華府今次新準，則被視為近年涉台措施的最大幅度調整，預料將惹來中方不滿，為拜登帶來壓力。拜登團隊指，將繼續支持以和平方案，解決兩岸議題。

中方強烈譴責美方單方面撤銷對台灣的交流限制，中方早前已批評，美國駐聯合國大使克拉夫特周三訪問台灣是嚴重錯誤，堅決反對美國與台灣之間任何官方往來。

中國外交部表示，美國政府在台灣問題上曾向中方作出嚴肅承諾，在文化、商務和其他範疇上，美國人民與台灣人民會保持非官方關係。美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

中方敦促美方停止任何提升美台關係、加強與台灣軍事聯繫的言行，又說絕不允許任何勢力阻擋中國統一進程，利用台灣問題干涉中國內政。任何損害中國核心利益的行徑不可能得逞，將會遭到中方堅決回擊。

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