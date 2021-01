共和黨再有參議員倒戈 要求特朗普立即辭職

【有線新聞】

美國衝擊國會事件,司法部起訴多2人。共和黨再有參議員倒戈要求總統特朗普立即辭職,民主黨眾議員推動於周一提出彈劾議案,目前已有逾190名眾議員簽署。

國會亂局引發共和黨內部討論總統特朗普的去留。黨內資深參議員圖米接受全國廣播公司訪問時,指出特朗普應為事件辭職。

他說:「我認為對國家最好的方法是總統盡早辭職下台,我承認這可能不會發生,但這會最好的辦法。」

他認為特朗普的內閣仍未有共識,會否動用憲法第25修正案罷免總統,而且特朗普任期只剩個多星期,國會無足夠時間推進彈劾程序。

圖米同日接受多間傳媒訪問,直指特朗普要為事件承擔刑責,而且未來不應該再競選總統。

參議員穆爾科斯基上周已表明要求特朗普立即辭職,黨內同僚薩瑟亦說會考慮是否支持彈劾。

民主黨則已計劃周一在眾議院提出彈劾特朗普的草案,民主黨眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩透露,最早在周二、三開始彈劾。

部分民主黨人表示,可能待拜登上台100日後才將再彈劾議案提上參議院,希望給予國會時間優先通過拜登內閣官員的任命以及其他政治議程。

若特朗普在離任後被成功彈劾,他將失去前總統擁有的福利,而且參議院可投票禁止他再參選。眾議院議長佩洛西受訪時曾說,這亦是提出彈劾的原因之一。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。