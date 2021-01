【KTSF 馮政浩報導】

新冠肺炎疫情的第二輪的紓困金600元,有人認為只是杯水車薪,補助不大,不過如果數目是6億元,情況就大大不同,星期二Mega Millions彩票的頭獎幸運兒,就有機會取得這個巨額獎金。

下一期Mega Millions彩票的多寶獎金Jackpot達到6.15億元,是歷來的第四次。

星期五開獎的Mega Millions,無人全中6個號碼,頭獎懸空,因此多寶獎金又再加碼。

雖然這次無人中頭獎,但其它獎項的得獎票數有250萬張,包括5張票中二獎。

Mega Millions在加州、紐約州、麻省、新澤西州和喬治亞州出售,上一次多寶獎金送出是去年9月15日。

下一期的開獎日期是1月12日星期二。

