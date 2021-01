日本當局在4名巴西旅客驗出全新變種病毒

【有線新聞】

日本疫情持續,單日新增6千多人確診。當局在4名巴西旅客檢測出全新的變種新型冠狀病毒,已經通報世衛。

感染新型肺炎變種病毒的4人,1月2日從巴西亞馬遜州飛抵羽田機場,檢測後確診。

40多歲男子沒有病徵,其後因呼吸困難入院,另一名30多歲女子和一名10多歲青年分別出現喉嚨痛、頭痛和發燒等症狀。

當局指這個全新的變種新型冠狀病毒,與早前在英國、南非發現的有部分相同突變,不過並非同一種,現階段沒有證據顯示,較其他更具傳染性或令病情更嚴重,將會展開詳細研究,並了解會否影響疫苗效用。

確診數字持續高企,已經頒布緊急事態的東京有近1,500人確診,關西的大阪、京都、兵庫亦要求中央政府納入緊急事態。

首相菅義偉表示,有必要觀察多數日,視乎情況,考慮是否對關西發布緊急事態。

不過共同社最新民調顯示,近8成人認為政府太遲頒布緊急事態,菅義偉內閣的支持率較上月調查大跌12.7個百分點,只有41.3%。

