印尼確認失聯客機已在爪哇海墜毀

【有線新聞】

印尼當局確認昨日失聯的三佛齊客機已經在爪哇海墜毀,並找到客機殘骸及人體殘肢。當局已經確認兩個黑盒的位置,稍後會打撈上水,調查空難原因。

印尼海軍特種部隊蛙人在爪哇海水深23米海床,發現客機殘骸,幾乎沒有一塊完整,部分碎片跟三佛齊航空顏色一樣。

海軍稱已經識別到兩個客機黑盒位置,希望盡快打撈上水。搜救人員亦在海上打撈到人體殘肢和兒童衣服,但是沒有跡象找到生還者。至於已經打撈到的物件,陸續運回雅加達港口,除了懷疑機身殘骸,還有最少五袋人體殘肢。

總統佐科維多多確認三佛齊航空客機已經墜毀,對這場災難深表哀悼。警方要求乘客家屬提供資料和DNA,協助辨認死者身分。運輸安全部門對空難展開調查,機件、天氣和恐怖主義都是方向之一。

這架載著62名印尼籍乘客和機組人員的三佛齊內陸客機,周六下午從雅加達機場起飛,原定飛往西加里曼丹省首府坤甸,4分鐘後在外海位置從雷達消失。

交通部指客機起飛後,曾經向控制塔要求爬升獲准,其後未有按照既定方向朝東北飛行,而是飛向西北面。控制塔要求機師報告,但是未獲回覆。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。