美國眾議院將要求彭斯引用憲法罷免特朗普

美國眾議院即將啟動程序,促請副總統彭斯引用憲法罷免特朗普總統職務,如遇阻撓,將會展開第二次彈劾特朗普的程序。

美國國會民主黨人繼續尋求提早結束特朗普的任期,眾議院議長佩洛西發出「最後通牒」,表明當地周一會提案,要求副總統彭斯引用憲法第25修正案,以「不適宜履行職務」為由罷免特朗普。

眾議院周一早上沒有正式大會,只有少數議員開形式會議。屆時如果動議未獲一致通過,就要在當地周二提交全院記名表決。由於民主黨有11席優勢,預料很大機會通過動議。

佩洛西並要求彭斯在通過動議後24小時採取行動,否則眾議院將對特朗普啟動第二次彈劾程序,民主黨正在起草彈劾議案。有報道指彈劾議案已獲逾200民主黨議員支持。

眾議院民主黨黨鞭透露,最快或於周二、三交上大會表決,但傾向即使在眾議院「過關」,亦會待候任總統拜登上台100天後才將彈劾議案提上參議院,以優先處理新政府過渡工作,再作彈劾聆訊。

屆時在參議院需要最少17名共和黨人倒戈,才達到3分2彈劾門檻。

佩洛西批評特朗普對民主和憲法都有即時威脅,需要立即行動。她同時促請同僚就憲法第14修正案提供意見,這條修正案禁止曾參與叛亂或協助敵對勢力的人,出任正副總統等公職。

