國會眾議院啟動第二次彈劾特朗普決議案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院周一啟動第二次對特朗普總統的彈劾決議案,並且催促副總統彭斯引用憲法第25修正案,迫特朗普辭職,如果彭斯不採取行動,眾議院將於周三表決彈劾案。

國會大樓衝突事件一星期後,國會眾議院周一啟動對特朗普總統的彈劾決議案,眾議院民主黨領袖Steny Hoyer在周一的黨團視像會議中表示,眾議院民主黨人計劃在本周三表決彈劾案,令特朗普成為歷來第一位總統被彈劾兩次。

Hoyer又透露,眾議院周二傍晚將會表決另一項決議案,首先催促副總統彭斯引用憲法第25修正案將特朗普撤職,彭斯和內閣官員有24小時去行動,然後眾議院才繼續推進本身的彈劾案,在周三表決彈劾案。

眾議院的彈劾案指控特朗普「挑起暴亂」,在過去幾個月不斷聲稱選舉舞弊,選舉被人偷竊,煽動支持者的情緒,導致在1月6日發生國會大樓衝突事件,造成5人死亡,當中包括兩名國會警察,參眾兩院議員一度被迫疏散。

彈劾案也提到,特朗普致電給共和黨籍的喬治亞州州務卿,催促他替特朗普找出足夠票數,令特朗普在喬州勝出。

彈劾決議案指出,對此,特朗普危害國家安全、損害政府機制,以及民主系統的完整,因此認為他出賣了人民對總統的信任,傷害了國民。

彈劾決議案是由3名民主黨籍聯邦眾議員David Cicilline、Jamie Raskin和Ted Lieu提出,同時也引用憲法第14修正案,禁止任何人參與美國的暴亂擔任公職。

眾議院的彈劾案可能令日後的拜登政府帶來麻煩,而參議院的彈劾審訊,也會阻礙拜登初期的執政,不過Hoyer和其他民主黨領袖周一表示,他們希望立即去做。

至於參議院方面,多數黨領袖麥康尼表示,參議院在1月19日之前都會休會,因此有可能將彈劾審訊推遲到拜登任期開始之後,換言之就是不會有彈劾,因為到時特朗普已經卸任。

