【有線新聞】

美國執法部門繼續調查國會衝突,據報至少25宗案件涉及本土恐怖主義。

大批國民警衛軍抵達華盛頓,準備個多星期後拜登的總統就職禮,有眾議員引述陸軍部長表示,當局追查國會衝突時檢獲長槍、汽油彈、爆炸裝置與索帶。

國防部亦獲悉多名嫌疑恐怖分子,可能在就職禮或之前進一步構成威脅。

司法部起訴多兩名示威者,兩人當天身穿戰術裝備,攜索帶闖進國會,反恐部門介入調查。

另外,衝突中殉職的國會警察移靈,當局公布一名負責參議院保安、當天有份執勤的警員休班期間死亡,報道稱是自殺,特朗普總統指示白宮、聯邦政府建築等下半旗致哀。

