灣區捕蟹漁民和海鮮批發商上周五達成今年螃蟹季節的珍寶蟹批發售價,民眾可以在本星期開始買到螃蟹。

舊金山螃蟹船主協會透露和批發商的售價談判取得結果,捕蟹漁夫預料周一開始啟用捕蟹工具,周五煮熟的螃蟹可以上市,批發價格在過去20年圍繞在每鎊2.50元到3.25元之間,上周五談妥的價位接近3元。

之前漁夫們表示,批發商提出的價錢,他們的收入無法支付工具和燃油的開支。

也因為雙方無法談攏價格,原本12月23日開始的捕協季節無法展開,民眾也就錯過了在感恩節、聖誕節和新年吃螃蟹的機會。

