基層聲音呼籲紐森指派亞太裔接任加州檢察長（視頻）

有鑒於加州檢察長Xavier Becerra即將出任成為拜登政府內閣成員,越來越多來自基層的聲音呼籲州長紐森指派一名亞太裔出任加州檢察長的空缺。

菲裔北加州民主黨副主席Rober Chua說:「我們相信州長面臨很難的決定,但是我們社區過去的努力應該被列入考慮,所以我們認為州眾議員Rob Bonta應接任加州總檢察長。」

日前跨領域亞太裔社區領袖舉辦線上造勢活動,支持州眾議員Rob Bonta出任加州檢察長,他是菲律賓裔,服務選區以Alameda縣為主。

除了Rob Bonta,加州議會亞太裔黨團也向紐森推薦具有法律背景,學經歷優秀的亞太裔候選人,其中包括現任州眾議員邱信福、聯邦眾議員劉雲平,關注人士認為,亞太裔是加州發展最快的族裔之一,其中一半以上是來到美國的移民,加州有許多成就傑出的亞太裔人才,應該被納入拜登政府或州長委任公職的候選人名單中。

