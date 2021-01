拜登公布勞工部長及商務部長人選

【KTSF 歐志洲報導】

侯任總統拜登周五再宣布兩位內閣官員人選。

拜登提名的勞工部長人選是現任波士頓市長Marty Walsh,拜登提到Walsh的背景,Walsh在7歲患有癌症,11歲戰勝癌症,之後的成就還包括加入工會、選入州議會、擔任過工會主席,並在42歲大學畢業。

拜登說他了解工會如何在危機中為國家貢獻,並說Walsh會致力爭取每小時15元的最低工資。

拜登說:「他知道當我說,我們的未來是『美國製造』,會是美國勞工創造的未來,歷史性投資於基建、清潔能源、製造業等方面,將會製造百萬份高薪工作。」

拜登還提名現任羅德島州長Gina Raimondo為商務部長,拜登提到她的成就,在擔任羅德島州財務秘書時,推出幫助女性和少數族裔的商業貸款計劃,並與僱主設計職業培訓計劃,她是羅德島州的首位女性州長。

拜登說:「她認識其他兩黨的州長,了解各州面對的經濟危機,和如何同大家一致合作,重建更好的國家。」

