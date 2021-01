【有線新聞】

美國候任總統拜登宣布就職典禮主題為「團結的美國」,又提名前副國務卿伯恩斯,出任中情局局長。

拜登在聲明中讚揚伯恩斯擁有豐富外交經驗,相信他可以領導中情局,確保國家安全,防範外來風險。

64歲的伯恩斯在國務院工作33年,服務過5任總統,曾任駐俄羅斯及約旦大使,2011年出任副國務卿,4年後轉到外交智庫組織出任主席,多次批評總統特朗普的外交政策,曾經警告如果他拒絕承認大選落敗,後果可能非常危險。

