灣區居家令無限期延長 周六近5萬人確診

加州過去一日,再多近5萬人確診,另外多468人死亡,其中南灣Santa Clara縣一日多41人死亡,由於灣區的ICU床位只剩下3%,居家令會無限期延伸,直至床位的空缺重回15%的水平,不過東灣Pleasanton市仍有餐館漠視禁堂食的命令,繼續做生意賺錢維生。

Pleasanton市Main Street的餐館Chianti’ Reserve,選擇違抗州府的居家令,繼續提供戶外用餐服務,餐館負責人拒絕受訪。

有顧客認為,如果是高危族群或覺得不適,必須要留在家中,但政府都應該容許這間餐廳繼續營業,來維持老闆及員工的生計,應該歡迎所有願意來此用餐的人。

一個路口以外的另一間餐館正忙於提供外賣,但老闆同時准許顧客在餐館的戶外用餐區用餐,有食客表示,他盡量多光顧餐館,讓它們繼續營業,但問題是,外賣食物帶回家再吃,味道已經不同,食物已經變冷。

加州周六錄得695人死亡,再創單日新高,其中41人來自南灣Santa Clara縣,累計883人死亡。

Santa Clara的疫情沒有緩和跡象,縣衛生局表示,由於有大量死亡個案正在調查當中,加上各市匯報疫情有延誤,相信死亡個案可能比匯報的更多。

同一時間,灣區的ICU床位在星期六只剩下3%的容量,距離重啟堂食及解除大部分禁令所需的15%相差很遠,加上新年聚會後,對疫情的影響尚未浮現,有專家相信,疫情在變好前會先進一步惡化。

南加州的疫情亦相當嚴峻,洛杉磯有醫院外設好流動的停屍間接收死者,當地平均每8分鐘就有人死於新冠病毒。

此外,全美一共至少有8個州偵測到變種病毒的個案,有專家表示,由於變種病毒的傳染性高,大約3個月就成為英國主要的傳播源頭,在美國現在已經有個案,因此相信幾個月後,會成為美國的主要傳播源。

好消息是,生產疫苗的Pfizer及Moderna都表示,有信心他們的疫苗對預防變種病毒有效。

