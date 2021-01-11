灣區居家令無限期延長 周六近5萬人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州過去一日，再多近5萬人確診，另外多468人死亡，其中南灣Santa Clara縣一日多41人死亡，由於灣區的ICU床位只剩下3%，居家令會無限期延伸，直至床位的空缺重回15%的水平，不過東灣Pleasanton市仍有餐館漠視禁堂食的命令，繼續做生意賺錢維生。

Pleasanton市Main Street的餐館Chianti’ Reserve，選擇違抗州府的居家令，繼續提供戶外用餐服務，餐館負責人拒絕受訪。

有顧客認為，如果是高危族群或覺得不適，必須要留在家中，但政府都應該容許這間餐廳繼續營業，來維持老闆及員工的生計，應該歡迎所有願意來此用餐的人。

一個路口以外的另一間餐館正忙於提供外賣，但老闆同時准許顧客在餐館的戶外用餐區用餐，有食客表示，他盡量多光顧餐館，讓它們繼續營業，但問題是，外賣食物帶回家再吃，味道已經不同，食物已經變冷。

加州周六錄得695人死亡，再創單日新高，其中41人來自南灣Santa Clara縣，累計883人死亡。

Santa Clara的疫情沒有緩和跡象，縣衛生局表示，由於有大量死亡個案正在調查當中，加上各市匯報疫情有延誤，相信死亡個案可能比匯報的更多。

同一時間，灣區的ICU床位在星期六只剩下3%的容量，距離重啟堂食及解除大部分禁令所需的15%相差很遠，加上新年聚會後，對疫情的影響尚未浮現，有專家相信，疫情在變好前會先進一步惡化。

南加州的疫情亦相當嚴峻，洛杉磯有醫院外設好流動的停屍間接收死者，當地平均每8分鐘就有人死於新冠病毒。

此外，全美一共至少有8個州偵測到變種病毒的個案，有專家表示，由於變種病毒的傳染性高，大約3個月就成為英國主要的傳播源頭，在美國現在已經有個案，因此相信幾個月後，會成為美國的主要傳播源。

好消息是，生產疫苗的Pfizer及Moderna都表示，有信心他們的疫苗對預防變種病毒有效。

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