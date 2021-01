【KTSF】

在上週三國會山莊發生示威暴動後,科技龍頭包括Apple、Google等已經將另類社交媒體Parler app從線上商店移除,Amazon也表示將不再為Parler提供服務。

Parler標榜是除了Twitter、Facebook外的另一個社交媒體選擇。

不過Apple公司表示,Parler app充滿暴力威脅,宣揚違法行動。

Apple公司是繼Twitter、Facebook、Snapchat、Twitch封鎖特朗普總統的帳號後,決定下架Parler app。

