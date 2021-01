拉尼娜降溫現象難阻全球升溫 2020年為全球史上最熱一年

【有線新聞】

2020年完結,全球暖化的成績表出爐,歐盟旗下的氣候監測機構公布2020年是全球歷來最熱的一年,和2016年並列第一,反映暖化的升勢明顯持續。

山火燒得愈來愈久、熱浪來得愈來愈猛、冰川融得愈來愈快,在過去的2020年,不少暖化相關的現象也破了紀錄,究竟地球去年是否真的更熱了?

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務公布最新數據,2020全球表面氣溫比1981至2010年平均基準高攝氏0.6度,比起1850至1900年,即工業革命完成之前,高攝氏1.25度。

這兩項升幅來說,2020和2016年是平排並列為地球最熱的兩年。

但去年比2016年更值得擔心,因為2020年正值拉尼娜現象,太平洋中部及東部的海水會變冷,即是就算在拉尼娜的降溫作用下,2020年仍然阻不到全球升溫。如果趨勢持續到將來拉尼娜退卻,地球升溫恐怕只會更明顯。

