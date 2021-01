影評：《她自己》要大家了解可以從錯誤中走出 重新生活

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位在家庭暴力中活下來的女子,如何為自己和兩個女兒建立新生活。

電影開頭,在愛爾蘭都柏林的Sandra 和兩個女兒在廚房中作樂。丈夫回到家中要女兒離開,原來他發現了Sandra 藏在車中的錢,便對她動手。這熟悉的景象,母親已經和大女兒聯繫過,在極端情況下,向附近的成年人要求報警。Sandra 之後在市府機構安排下,搬到一間酒店暫住。但是她也一心要為自己和女兒建立新生活,兼任兩分工作,接孩子上下學,想到自己建房子的可能。從市府開始時拒絕幫助,Sandra 之後卻也幸運的得到一些和她交情淺的朋友協助,動手建房子。過程中,前夫也還想爭取孩子的撫養權。Sandra 必須找出力量,來克服多方面的挑戰。

影片導演Phyllida Lloyd,曾經指導過風格不同的歌舞劇《Mamma Mia!》和劇情片《鐵娘子 The Iron Lady》。這部《Herself》感覺上規模小了許多,但在人物的刻畫卻有更深的工作。劇本也是由飾演母親的Clare Dunne 為創作人之一,演來感覺貼切,強化了角色的真實感。但卻也在克服一個個挑戰的時候,似乎有點簡單和幸運。但是或許也是這樣,也令到故事結局令人感到驚訝與心痛。

電影在刻劃家庭暴力的時候,不時回到電影開頭的一幕,讓觀眾感覺家暴的恐怖。但其實當事人決定離開的時候,已經是飽受了一段時期的折磨。正是需要這類電影的出現,提醒經歷類似創傷的人,是可以走出過去,勇敢面對未知的未來。

《她自己 Herself》提醒大家,人是會做出錯誤決定。要如何重新站起來面對未來,才是關鍵。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前可以在Amazon Prime Video 串流平台觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Herself-Clare-Dunne/dp/B08P2Y96V1

“Herself” shines light on the strength needed to emerge from domestic violence

Rating: 4 out of 5 stars

