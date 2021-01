多國政要回應美國國會衝擊事件 中國斥美媒持雙重標準

【KTSF 吳倩妤報導】

多國政要紛紛對美國國會遭受衝擊發表意見。

在國會發生示威者衝擊國會大廈事件後,多國政要和國際組織領導人對事件發聲。

土耳其外交部長譴責了暴力事件,認為這讓華盛頓措手不及,並在世界範圍內造成了衝擊。

葡萄牙外長奧古斯托希望是單一事件,將來不會再發生一連串類似事件。

此外,西方多個國家,包括英國、挪威、法國、德國、意大利、加拿大、澳洲、新西蘭等國家都表示,不接受暴力衝擊國會的行為,認為必須和平移交權力,而事件發生在美國國會,更令世界震驚,有部分官員為特朗普拒絕認輸而感到遺憾,也有一些國家的官員認為,特朗普應該要為事件負責。

此外,有不少人將事件與白俄羅斯最近的反總統選舉示威浪潮比較,白俄羅斯總統盧卡申科就指,特朗普方有一定正義性,但暴力始終不是最佳做法,盧卡申科因為鎮壓示威,而在國際上廣受批評,歐盟也拒絕承認該國的選舉結果,並已對盧卡申科及其一些白俄官員實施制裁。

而墨西哥總統安德烈斯則表示,發生了令人遺憾的死亡事件,但拒絕對衝擊事件發表評論,指與特朗普之間關係良好,不會對事件做任何干預,安德烈斯是選舉後最後祝賀拜登當選的領導人之一。

以色列國防部長本尼表示,對事件感到難過,認為事件提醒每個領導人,在民主受到攻擊時,捍衛民主的道德義務。

以色列總統魯文也發表了評論,認為即使民主強大而根深柢固,也不應這是理所當然。

至於同特朗普很有交情的以色列總理納坦也胡也譴責暴力,並認為美國民眾必然會佔上風。

與美國不和的委內瑞拉,其官方媒體周四批評,美國在對待國內外民主規範方面採取雙重標準。

中國也有同感,北京指美國國會衝擊事件,激烈程度遠不如香港反修例運動,但美國媒體以「暴徒」形容衝擊國會的人,卻以「民族英雄」讚揚香港的示威者,顯然是雙重標準。

許多中國網民與官媒都諷刺,指周三的事情是美國民主「出醜」,美國的國際形象敗壞。

台灣則對周三美國國會發生的事感到遺憾,印度總理莫迪發推文,對事件表示遺憾,並認為不能容許違反的抗議活動顛覆民主程序。

日本則希望美國的權利和平移交,其他亞洲國家以及俄羅斯暫時還未有反應。

