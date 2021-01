多家媒體報導美國可能也出現新變種病毒 CDC指暫沒證據

【KTSF】

周五有多家媒體報導稱,白宮抗疫小組警告在美國也可能出現了新冠肺炎的變種病毒,而且比英國的變種病毒傳播速度更快,不過聯邦疾控中心(CDC)出面澄清,表示目前並沒有證據顯示美國也出現變種病毒。

CDC周五嚴正澄清表示,沒有證據顯示美國出現本土的新冠病毒變異,導致案例數目激增。

周五有多家美國媒體報導了有關美國出現高傳染性新變種病毒的消息,有關報導是基於白宮抗疫小組Deborah Birx醫生所做的推測言論而發出的報導,不過多位聯邦官員都說,這個消息並不正確。

追溯有關報導的來源,是身為白宮抗疫小組成員的Birx醫生,在最近一次的抗疫小組會議上,展示美國案例加劇的圖表,並向其他小組成員建議,有一種新的、更具傳染力的美國本土變種病毒,可能可以解釋當前在美國的案例激增現象,就跟英國出現變種病毒導致疫情迅速擴散一樣。

CDC指出,變種病毒有可能會在全世界進化發展,也有可能會在本土出現,只是目前並沒有證據顯示,美國本土有出現病毒變異。

