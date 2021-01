美國染疫死亡人數續增 周三近3,900人亡

【KTSF 江良慧報導】

當全國甚至全球的媒體都集中報導周三國會山莊遭攻擊的同時,有關新型肺炎的報導相對減少,但其實疫情並沒有減慢,相反,染疫死亡的人數繼續不斷增加,在周三,因為新型肺炎死亡的人數就再次打破紀錄,接近3,900人。

因新型肺炎而死的人再創新高 ,德克薩斯州Harris縣法官Lina Hidalgo說:「這是給我們的警告,是我們可能得到的最後警告。」

病毒繼續橫掃全國,單日死亡人數再創新高。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我們正處於國家很困難的個案激增,每天都打破紀錄,很可怕。」

醫院都有人滿之患,醫護人員和急救人員都應接不暇。

洛杉磯消防局急救員Tanya Crabbe說:「是巨大的壓力,若不能送入醫院,我根本沒有病人可能需要的資源。」

在加州這個全國疫情最嚴重的地方,深切治療部和候診室都擠滿人,部分醫院被迫要趕走一些求診的人。

Crabbe說:「你要怎樣向病人解釋?他們不明白,你怎樣向病人家屬解釋,當你望著他們說,對不起,幫不了你。」

隨著感染人數增加,部分州分開始容許更多群組的人接種疫苗,CDC疾控中心指,已經分發接近1730萬劑疫苗,但當中接種了的卻只有不夠3分1,約530萬劑。

Fauci醫生說:「明顯沒有藉口,我們應該分發了2000,和把2000接種到公眾手臂,我口中的2000是2000萬。」

聯邦衛生及公眾服務部助理衛生部長Brett Giroir說:「貨架上速遞公司盒子內的疫苗沒有用,他們要接種到人手臂上,這是我們首要重點,因為這可以終結大流行。」

但大部分人都要等多幾個月才可以接種到疫苗。

