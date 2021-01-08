美國染疫死亡人數續增 周三近3,900人亡

【KTSF 江良慧報導】

當全國甚至全球的媒體都集中報導周三國會山莊遭攻擊的同時，有關新型肺炎的報導相對減少，但其實疫情並沒有減慢，相反，染疫死亡的人數繼續不斷增加，在周三，因為新型肺炎死亡的人數就再次打破紀錄，接近3,900人。

因新型肺炎而死的人再創新高 ，德克薩斯州Harris縣法官Lina Hidalgo說：「這是給我們的警告，是我們可能得到的最後警告。」

病毒繼續橫掃全國，單日死亡人數再創新高。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「我們正處於國家很困難的個案激增，每天都打破紀錄，很可怕。」

醫院都有人滿之患，醫護人員和急救人員都應接不暇。

洛杉磯消防局急救員Tanya Crabbe說：「是巨大的壓力，若不能送入醫院，我根本沒有病人可能需要的資源。」

在加州這個全國疫情最嚴重的地方，深切治療部和候診室都擠滿人，部分醫院被迫要趕走一些求診的人。

Crabbe說：「你要怎樣向病人解釋？他們不明白，你怎樣向病人家屬解釋，當你望著他們說，對不起，幫不了你。」

隨著感染人數增加，部分州分開始容許更多群組的人接種疫苗，CDC疾控中心指，已經分發接近1730萬劑疫苗，但當中接種了的卻只有不夠3分1，約530萬劑。

Fauci醫生說：「明顯沒有藉口，我們應該分發了2000，和把2000接種到公眾手臂，我口中的2000是2000萬。」

聯邦衛生及公眾服務部助理衛生部長Brett Giroir說：「貨架上速遞公司盒子內的疫苗沒有用，他們要接種到人手臂上，這是我們首要重點，因為這可以終結大流行。」

但大部分人都要等多幾個月才可以接種到疫苗。

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