Twitter宣布無限期凍結特朗普賬號

【KTSF 江良慧報導】

社交平台Facebook周四宣布在特朗普任期結束前凍結他的賬號,不夠24小時後,Twitter也宣布無限期終止特朗普的賬戶。

Twitter在周五下午宣布,由於有進一步煽動暴力的風險,所以決定無限期終止特朗普的賬號。

特朗普的支持者前日暴力衝擊國會,包括共和黨人的國會議員,都抨擊特朗普鼓勵支持者拒絕接受選舉結果和到國會山莊抗議。

在他們佔領國會期間,特朗普曾經發推文呼籲支持者要和平,不過他之後又發表錄影片段,重申選舉被盜竊,和對暴力衝擊國會的人說“我們愛你”。

Twitter最初在星期三封鎖了特朗普部分推文,並要求他要先刪除有關推文,才可以再次使用Twitter,就算他之後刪除了推文,仍要等12小時才可以再次登入。

但Twitter同時警告,若再違反平台使用守則,會無限期終止他的賬戶。

特朗普之後在周四發推文,譴責日前的暴力和呼籲公眾冷靜,他又承諾會有秩序交接權力,不過周五他再發推文說,不會出席1月20日的總統就職。

Twitter之後發出博客文章,說他的兩條推文,要在國家更廣泛事件和總統發言可以動員群眾,包括煽動暴力的背景下,和他這個賬號近期行為模式的背景下來解讀,Twitter因此斷定有關推文違反平台的美化暴力政策,所以決定禁止他,白宮至今沒有就此發表評論。

