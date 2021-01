【KTSF】

超市員工在疫情期間,仍要冒著健康風險堅守崗位,舊金山市參議會通過一項無約束力的新議案,要求市內大型連鎖超市,在疫情期間提高員工時薪5元,作為高危工作津貼。

新議案規定,當舊金山仍在加州疫情的紫色、紅色和橙色級別時,大型連鎖超市都必須支付5元額外高危工作時薪,小型食品雜貨店可以豁免。

南加州洛杉磯之前也通過了類似議案,稱為「Hero Pay」英雄津貼。

加州雜貨商協(CGA)對此表示,許多連鎖超市已經投放資金,為員工購買防疫物品,增加額外薪酬,例如Kroger已經為員工提高2元時薪,協會認為,大幅增加員工時薪,也會令食品雜貨價格升高,給低收入家庭和長者增加經濟負擔。

