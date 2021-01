Santa Clara縣所有醫務人員可接種新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員周五呼籲縣內所有醫務人員,包括在長期護理機構、實驗室及診所工作的員工,儘快接種新型肺炎疫苗,官員強調疫苗安全。

Santa Clara縣從12月中開始進行第一階段1A的新型肺炎疫苗接種工作,至今已有超過47,000名醫護人員接種了第一劑疫苗。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月(Anne Chang)說:「如果您是符合第一階段疫苗,施打的人士或是醫療人員,可以跟自己的保健提供方預約來接受疫苗,目前疫苗的施打都是透過預約,截至目前,Santa Clara縣已經收到超過11萬劑的第一劑疫苗,還有17,320劑的疫苗。」

全縣醫療系統從本周起陸續接種第二劑疫苗​,同時加強接種能力,目標是每天可以接種4千到6千劑,確保所有符合條件的人都能儘快接種疫苗。

Santa Clara縣共有約14萬名醫療工作者,1A階段現在除了接受前線醫護人員接種疫苗外,還擴展至診所、實驗室、藥房、長期護理機構,以及社區保健人員等,縣府官員還強調,該疫苗安全,而且對預防變種病毒也有效。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody醫生說:「試驗規模相當大,我們感到很有信心,基於地方、州和聯邦政府與我們分享的疫苗安全性和有效性。」

衛生官員還表示,如果要做到疫苗有效,以及社區群體免疫,全縣需要有超過150萬人接種疫苗。

Santa Clara縣至今累計確診病例超過78,600宗,死亡累計843宗。

